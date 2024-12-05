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DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı İki Kişinin Mal Varlıkları Yeniden Güncellendi

DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı iki kişinin bilgileri Resmi Gazete'de güncellendi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 21:51
DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı İki Kişinin Mal Varlıkları Yeniden Güncellendi

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı oldukları tespit edilen iki kişinin mal varlıkları, resmi belgelerle güncellendi. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, bu kişilerin bilgileri uluslararası güvenlik kararları doğrultusunda revize edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları uyarınca, 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararına eklenen listede bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, "Muthanna Harıth Al-Darı" isminin, "Muthanna Harıth Salman Al-Darı" olarak güncellendiği belirtildi. Ayrıca, "Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburı"nın kullandığı isimlere "Abu Uma" eklendi.

Bu karar neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli işlemleri yürütecek. Ancak, bu duyurunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 60 gün içinde Danıştay'da itiraz edilebileceği de vurgulandı.

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