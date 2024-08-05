Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Debby Kasırgası ABD'yi Vuruyor: Florida, Georgia ve South Carolina Etkileniyor

Debby Kasırgası, ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde şiddetli yağış ve sellerle etkili olacak.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:17
Debby Kasırgası ABD'yi Vuruyor: Florida, Georgia ve South Carolina Etkileniyor

Debby Kasırgası Tehdit Ediyor

ABD'nin güneydoğu bölgelerinde, özellikle Florida, Georgia ve South Carolina eyaletlerinde, Debby Kasırgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Ulusal Kasırga Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, kasırga saatte 19 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlemekte.

Karaya Ulaşması Bekleniyor

Kasırganın, Florida'nın Big Bend bölgesine yerel saatle öğle saatlerinde ulaşması tahmin edilmektedir. Debby'nin yol açtığı yağışlar ve sellerin, Georgia'nın Savannah kenti ile South Carolina'nın Hilton Head ve Charleston gibi kıyı bölgelerini etkilemesi bekleniyor. Tesirinin 9 Ağustos'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Eyalet Yönetimlerinden Acil Durum İlanı

Florida Valisi Ron DeSantis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eyaletteki 61 bölge için acil durum ilan edildiğini bildirdi. Ayrıca, afetle mücadele amacıyla 3 bin Ulusal Muhafızın hazır olduğu belirtildi.

Benzer şekilde, South Carolina Valisi Henry McMaster ve Georgia Valisi Brian Kemp de kasırga nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdular.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü