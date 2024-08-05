Debby Kasırgası ABD'yi Vuruyor: Florida, Georgia ve South Carolina Etkileniyor

Debby Kasırgası Tehdit Ediyor

ABD'nin güneydoğu bölgelerinde, özellikle Florida, Georgia ve South Carolina eyaletlerinde, Debby Kasırgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Ulusal Kasırga Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, kasırga saatte 19 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlemekte.

Karaya Ulaşması Bekleniyor

Kasırganın, Florida'nın Big Bend bölgesine yerel saatle öğle saatlerinde ulaşması tahmin edilmektedir. Debby'nin yol açtığı yağışlar ve sellerin, Georgia'nın Savannah kenti ile South Carolina'nın Hilton Head ve Charleston gibi kıyı bölgelerini etkilemesi bekleniyor. Tesirinin 9 Ağustos'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Eyalet Yönetimlerinden Acil Durum İlanı

Florida Valisi Ron DeSantis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eyaletteki 61 bölge için acil durum ilan edildiğini bildirdi. Ayrıca, afetle mücadele amacıyla 3 bin Ulusal Muhafızın hazır olduğu belirtildi.

Benzer şekilde, South Carolina Valisi Henry McMaster ve Georgia Valisi Brian Kemp de kasırga nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdular.