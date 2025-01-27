DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli, Nvidia'nın Piyasa Değerini 500 Milyar Dolar Düşürdü

Çinli DeepSeek'in geliştirdiği son yapay zeka modeli, uluslararası rakiplerinden daha az çip kullanarak ve daha kısa sürede hayata geçirilmesiyle dikkat çekti. Bu durum, ABD'li çip devi Nvidia başta olmak üzere teknoloji hisselerinde büyük bir satış baskısına yol açtı.

DeepSeek'in yapay zeka modelinin dünya çapında hızla benimsenmesi, teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu. Model, uygulama mağazalarında ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması pozisyonuna ulaştı.

Çin'in düşük maliyetli yapay zeka çözümünün piyasaya sürülmesi, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetleri ve bu alandaki büyük yatırımları konusunda soru işaretleri yarattı.

Nvidia'nın hisse fiyatı, Cuma günü kapanışta 142,62 dolar iken, bugün 117,26 dolara kadar geriledi. Bu, çip devinin hisse değerinde bir günlük kaybı yüzde 18'e yaklaştırdı. Nvidia, Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını yaşarken, piyasa değeri de 500 milyar dolar'ın üzerinde bir düşüşle karşılaştı.

Şirketin piyasa değerindeki bu azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti. Nvidia, 3 trilyon dolar altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.