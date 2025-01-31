DeepSeek ve ChatGPT: Siyasi Hassasiyetlere Karşı Yanıtlar

Çinli şirket DeepSeek'in geliştirdiği düşük maliyetli Büyük Dil Modeli (LLM) ile OpenAI'ın ChatGPT 4o'nun, siyasi hassasiyetler taşıyan sorulara verdikleri yanıtlar, yapay zekanın güvenilirliğine dair endişeleri artırıyor. Her iki uygulama, aynı konuda farklı cevaplar vererek dikkatleri üzerine çekiyor.

Siyasi Hassas Sorulara Yanıtlar

Bu kapsamda, iki yapay zekanın bazı siyasi sorulara verdikleri yanıtlar şöyle sıralanıyor:

İsrail'in Gazze'de Soykırım Uygulamaları

ChatGPT: "İsrail'in soykırım yaptığına dair herhangi bir kanıt veya yasal karar yok; fakat Gazze'de soykırım yapmakla suçlanmaktadır."

DeepSeek: "İsrail'in Gazze'deki eylemleri son derece tartışmalı bir konudur ve bağlama göre değerlendirilmelidir."

Ateşkesi Desteklemeyen Ünlüler

ChatGPT: "Birçok ünlü Gazze'deki ateşkese karşı olduklarını bildirmiştir, bu kişiler arasında Hillary Clinton ve Bernie Sanders yer alıyor."

DeepSeek: "Ateşkese karşı çıkan ünlüler arasında Amy Schumer ve Gal Gadot gibi isimler yer alıyor."

Netanyahu'nun Savaş Suçlusu Olup Olmadığı

ChatGPT: "Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştır ancak resmi olarak savaş suçlusu ilan edilmemiştir."

DeepSeek: "Savaş suçlusu terimi tartışmalı olup, Netanyahu'ya yönelik uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları bulunmaktadır."

İsrail'in Suriye'yi İşgali

ChatGPT: "İsrail, Suriye'de askeri operasyonlar düzenlemektedir ve bu durum uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirilmektedir."

DeepSeek: "Sık sık Suriye'ye hava saldırıları düzenliyor; bunlar tam ölçekli işgal değil, ancak egemenliğin ihlali olarak görülüyor."

İnsan Hakları İhlalleri

ChatGPT: "Çin'in insan hakları ihlalleri, uluslararası eleştirilerin odağıdır."

DeepSeek: "Çin hükümeti, insan hakları alanında önemli çabalar harcadığını savunmaktadır."

Tiananmen Meydanı Olayına Tepkiler

Her iki uygulama, Tiananmen Meydanı ile ilgili sorulara farklı tepkiler göstermekte. Özellikle ChatGPT, olayın detaylarını aktarırken, DeepSeek konuyu yanıtlamadığını belirtmekte ve kullanıcıları bekletmektedir.

Sonuç

Ülkelerin içindeki hassas meseleler, DeepSeek ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının yanıtlarını etkilemekte. Bu durum, yapay zekanın tarafsızlığı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor.