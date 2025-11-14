Defne'de 12 Yıl Firari N.Y. Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde 2013'ten itibaren 12 yıldır firari olan N.Y., uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 20 günlük hapis cezasıyla Subaşı Mahallesi'nde yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:03
Defne'de 12 Yıl Firari N.Y. Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Defne'de 12 Yıl Firari N.Y. Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Operasyonda gözaltı ve tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmasında, Defne ilçesinde 2013 tarihinden itibaren 12 yıldır firari olan N.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın; uyuşturucu madde ticareti bulundurma, satma, nakletme, satılmasına aracılık etme ve devretme suçlarından hakkında verilen ve toplamı 3 yıl 10 ay 20 gün olan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı bildirildi.

Subaşı Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan arama sonucunda gözaltına alınan N.Y., adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.

12 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS DEFNE’DE YAKALANDI

12 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS DEFNE’DE YAKALANDI

12 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS DEFNE’DE YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı