Defne'de 12 Yıl Firari N.Y. Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Operasyonda gözaltı ve tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmasında, Defne ilçesinde 2013 tarihinden itibaren 12 yıldır firari olan N.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın; uyuşturucu madde ticareti bulundurma, satma, nakletme, satılmasına aracılık etme ve devretme suçlarından hakkında verilen ve toplamı 3 yıl 10 ay 20 gün olan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı bildirildi.

Subaşı Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan arama sonucunda gözaltına alınan N.Y., adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.

