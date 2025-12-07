Defne'de Seyir Halindeki Opel Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki 31 AHC 82 plakalı Opel marka otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:09
Olayın Detayları

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün araçtan alevler çıktığını fark etmesi üzerine yapılan bildirimle bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangına maruz kalan araç, 31 AHC 82 plakalı Opel marka otomobil olup, yangın nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

