Defne'de Trafik Kazası: Minibüs Devrildi, 2 Yaralı

Defne'de minibüs devrildi: 2 kişi yaralandı
Hatay’ın Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu minibüs yan yatıp devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay ve ilk müdahale
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüste bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yol ve soruşturma
Devrilen minibüs yol üzerinde trafiği kapattı; minibüsün çekilmesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
HATAY’DA MİNİBÜS VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.