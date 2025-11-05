Defne'de Trafik Kazası: Minibüs Devrildi, 2 Yaralı

Hatay'ın Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:10
Defne'de Trafik Kazası: Minibüs Devrildi, 2 Yaralı

Defne'de minibüs devrildi: 2 kişi yaralandı

Hatay’ın Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu minibüs yan yatıp devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay ve ilk müdahale

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüste bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yol ve soruşturma

Devrilen minibüs yol üzerinde trafiği kapattı; minibüsün çekilmesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA MİNİBÜS VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTE BULUNAN 2 KİŞİ...

HATAY’DA MİNİBÜS VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA MİNİBÜS VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YAŞANAN KAZADA YAN YATAN MİNİBÜSTE BULUNAN 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
3
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
4
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
5
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
6
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
7
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi