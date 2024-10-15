Değişen İklim ve Gıda Üretimi: Tarımda Kuraklık Endişesi

Değişen İklim ve Tarımsal Üretim

Aşırı sıcaklıkların ve kuraklığın etkileri, tarımsal üretimi giderek daha fazla tehdit ediyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin meyve ve sebzelerin veriminde, tadında ve gelişiminde önemli değişimlere yol açtığını belirtiyor.

Sıcaklık Rekorları ve Etkileri

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, 2024'ün Haziran-Ağustos dönemi, küresel ortalama sıcaklıkların 0,69 derece üzerinde kaydedildi. Bu sıcaklık artışları, tarımsal ürünlerde hasat zamanlarının değişmesine sebep oldu.

Türkiye'deki Sıcaklık Durumu

Türkiye’de de sıcaklıklar, uzun yıllar ortalamasıyla paralel bir seyir izleyerek bu yılın ilkbaharında 14,2 dereceye ulaştı. Sıcaklıkların etkisi, meyve ağaçlarında erken olgunlaşmaya ve verim kaybına neden oldu.

Uzman Görüşleri

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin Küden, meyve ağaçlarında yaşanan sıcaklık etkilerinin özellikle Akdeniz Bölgesi'nde belirgin şekilde görüldüğünü vurguladı. Bu etkiler, meyve kalitesinde düşüşe neden olabiliyor.

Kuraklık ve Dengesiz Yağışlar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halim Orta, kuraklıkların ve düzensiz yağışların, tarımsal üretim üzerine olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Yağışların nisan-mayıs döneminde değil, yaz aylarında düşmesi, bitkilerin gelişiminde sorunlara yol açmakta.

Uzun Vadeli Etkiler

Kuraklık ve iklim değişikliği, önümüzdeki yıllarda daha da artarak tarım sektöründe maliyet artışına neden olabilir. Bu nedenle, daha az su gerektiren meyve türlerine yönelmek gerektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, iklim değişikliği ve aşırı hava olayları, tarımsal üretimde köklü dönüşümlere yol açarken, çiftçilerin adaptasyon süreçleri ve tarımsal uygulamalarını gözden geçirmeleri kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor.