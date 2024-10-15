DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,39 0,18%
ALTIN
2.923,66 -0,17%
BITCOIN
2.251.638,47 0,31%

Değişen İklim ve Gıda Üretimi: Tarımda Kuraklık Endişesi

Aşırı sıcaklıklar ve dengesiz yağışlar, tarımsal verimi tehdit ediyor. Uzmanlar iklim değişikliği üzerine uyarıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:02
Değişen İklim ve Gıda Üretimi: Tarımda Kuraklık Endişesi

Değişen İklim ve Tarımsal Üretim

Aşırı sıcaklıkların ve kuraklığın etkileri, tarımsal üretimi giderek daha fazla tehdit ediyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin meyve ve sebzelerin veriminde, tadında ve gelişiminde önemli değişimlere yol açtığını belirtiyor.

Sıcaklık Rekorları ve Etkileri

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, 2024'ün Haziran-Ağustos dönemi, küresel ortalama sıcaklıkların 0,69 derece üzerinde kaydedildi. Bu sıcaklık artışları, tarımsal ürünlerde hasat zamanlarının değişmesine sebep oldu.

Türkiye'deki Sıcaklık Durumu

Türkiye’de de sıcaklıklar, uzun yıllar ortalamasıyla paralel bir seyir izleyerek bu yılın ilkbaharında 14,2 dereceye ulaştı. Sıcaklıkların etkisi, meyve ağaçlarında erken olgunlaşmaya ve verim kaybına neden oldu.

Uzman Görüşleri

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin Küden, meyve ağaçlarında yaşanan sıcaklık etkilerinin özellikle Akdeniz Bölgesi'nde belirgin şekilde görüldüğünü vurguladı. Bu etkiler, meyve kalitesinde düşüşe neden olabiliyor.

Kuraklık ve Dengesiz Yağışlar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halim Orta, kuraklıkların ve düzensiz yağışların, tarımsal üretim üzerine olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Yağışların nisan-mayıs döneminde değil, yaz aylarında düşmesi, bitkilerin gelişiminde sorunlara yol açmakta.

Uzun Vadeli Etkiler

Kuraklık ve iklim değişikliği, önümüzdeki yıllarda daha da artarak tarım sektöründe maliyet artışına neden olabilir. Bu nedenle, daha az su gerektiren meyve türlerine yönelmek gerektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, iklim değişikliği ve aşırı hava olayları, tarımsal üretimde köklü dönüşümlere yol açarken, çiftçilerin adaptasyon süreçleri ve tarımsal uygulamalarını gözden geçirmeleri kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesaj: Terörle Müzakere Yok
3
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
4
Çanakkale'de 79 Düzensiz Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı
5
Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Mesajı: 'Filistin Özgürleşince Geri Döneceğiz'
6
Kök Hücre Nakli: Türk Çocuk Yunan Bağışçısıyla Atina'da Buluştu

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...