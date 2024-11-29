DEİK Heyeti Bolivya'da İş Birliği Fırsatlarını Görüştü

DEİK Heyeti Bolivya Ziyaretiyle Yeni Fırsatlar Peşinde

Türkiye-Paraguay İş Konseyi Başkanı Erdoğan Ayboğan başkanlığındaki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Bolivya'ya önemli bir ziyarette bulundu.

Türkiye'nin La Paz Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, DEİK heyeti, 26-27 Kasım 2023 tarihlerinde Türk iş dünyası adına ilk kez Bolivya'yı ziyaret etti.

Türk iş insanları, başkent La Paz ve Santa Cruz kentlerinde Bolivya Ticaret ve Sanayi Odası ile Santa Cruz Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmelerde, çeşitli yatırım imkanları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

DEİK heyeti, ayrıca farklı sektörlerden iş insanlarıyla da temaslar kurarak yeni iş birlikleri için zemin hazırladı.

Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Ertan Yalçın, bu ziyaretin Türkiye-Bolivya İş Konseyi'nin kurulmasına öncülük etmesini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin yanı sıra karşılıklı yatırımların artırılmasına katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye-Paraguay İş Konseyi Başkanı Erdoğan Ayboğan (sağda) başkanlığında iş insanlarından oluşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Bolivya'ya ziyarette bulundu. Programda, Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Ertan Yalçın (sağ 2) da yer aldı.

Türkiye-Paraguay İş Konseyi Başkanı Erdoğan Ayboğan (sağda) başkanlığında iş insanlarından oluşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Bolivya'ya ziyarette bulundu. Programda, Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Ertan Yalçın (sağ 2) da yer aldı.