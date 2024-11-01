Della Miles'tan Utanç Verici Gazze Açıklamaları

Della Miles'tan Gazze'ye Duyarlılık Çağrısı

ABD'li sanatçı Della Miles, Gazze'de süregelen olayları büyük bir utançla değerlendirdi. Miles, yaşananların gerçek olduğunu ve bu durumun insanlık adına kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Bugün yaşananlar, sanki bir kabusun içindeyiz. Bazı güçler, başkalarının haklarını zorla almaya çalışıyor. Bu, kabul edilemez bir durum" dedi.

Sanatçılar İçin Sorumluluk Vurgusu

Miles, sanatçıların, sesini duyurmak için bir platformları varsa bu sesi yükseltmeleri gerektiğini ifade etti. "Duydunuz ama eyleme geçmediniz mi? O zaman kendinizden utanç duymalısınız," diyerek, toplumsal olaylara karşı duyarlı olmanın önemine dikkat çekti.

Dua ve Eylem İlişkisi

Miles, dua etmenin önemli olduğunu ancak bunu eylemlerle desteklemek gerektiğini de sözlerine ekledi. "Dua bir başlangıçtır fakat onu pekiştirmek için bir şeyler yapmalısınız. Müslüman ülkelerin birleşerek Gazze'deki insanların sesi olmaları gerekiyor. Dua ve eylem birlikte olmalı," şeklinde konuştu.

Muğla'daki Huzurun Önemi

Şu anda Muğla'da yaşayan Miles, burada bulduğu huzuru başka hiçbir yerde bulabildiğini belirtti. "Muğla'da kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye'de yaşamak benim için büyük bir nimet," ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Müzikal Projeler

Türkiye'de konser vermeye devam eden sanatçı, "Türkiye'de farklı bir enerji var. İlerisi için yeni projelerim olabilir," diyerek müzikal çalışmalarına da vurgu yaptı.

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan ve artık Türkiye'de yaşamını sürdüren Della Miles, AA muhabirine Gazze'de yaşananlara ve müzikal çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan ve artık Türkiye'de yaşamını sürdüren Della Miles, AA muhabirine Gazze'de yaşananlara ve müzikal çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.