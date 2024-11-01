DOLAR
34,32 -0,24%
EURO
37,31 0,19%
ALTIN
3.037,32 -0,47%
BITCOIN
2.385.332,83 0,61%

Della Miles'tan Utanç Verici Gazze Açıklamaları

Ünlü sanatçı Della Miles, Gazze'deki durumu eleştirerek, insanların sesi olmanın önemine değindi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:16
Della Miles'tan Utanç Verici Gazze Açıklamaları

Della Miles'tan Gazze'ye Duyarlılık Çağrısı

ABD'li sanatçı Della Miles, Gazze'de süregelen olayları büyük bir utançla değerlendirdi. Miles, yaşananların gerçek olduğunu ve bu durumun insanlık adına kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Bugün yaşananlar, sanki bir kabusun içindeyiz. Bazı güçler, başkalarının haklarını zorla almaya çalışıyor. Bu, kabul edilemez bir durum" dedi.

Sanatçılar İçin Sorumluluk Vurgusu

Miles, sanatçıların, sesini duyurmak için bir platformları varsa bu sesi yükseltmeleri gerektiğini ifade etti. "Duydunuz ama eyleme geçmediniz mi? O zaman kendinizden utanç duymalısınız," diyerek, toplumsal olaylara karşı duyarlı olmanın önemine dikkat çekti.

Dua ve Eylem İlişkisi

Miles, dua etmenin önemli olduğunu ancak bunu eylemlerle desteklemek gerektiğini de sözlerine ekledi. "Dua bir başlangıçtır fakat onu pekiştirmek için bir şeyler yapmalısınız. Müslüman ülkelerin birleşerek Gazze'deki insanların sesi olmaları gerekiyor. Dua ve eylem birlikte olmalı," şeklinde konuştu.

Muğla'daki Huzurun Önemi

Şu anda Muğla'da yaşayan Miles, burada bulduğu huzuru başka hiçbir yerde bulabildiğini belirtti. "Muğla'da kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye'de yaşamak benim için büyük bir nimet," ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Müzikal Projeler

Türkiye'de konser vermeye devam eden sanatçı, "Türkiye'de farklı bir enerji var. İlerisi için yeni projelerim olabilir," diyerek müzikal çalışmalarına da vurgu yaptı.

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan ve artık Türkiye'de yaşamını sürdüren...

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan ve artık Türkiye'de yaşamını sürdüren Della Miles, AA muhabirine Gazze'de yaşananlara ve müzikal çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan ve artık Türkiye'de yaşamını sürdüren...

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan ve artık Türkiye'de yaşamını sürdüren Della Miles, AA muhabirine Gazze'de yaşananlara ve müzikal çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Krizler Derinleşiyor: Kızılhaç Başkanı'ndan Açıklama
2
Rize'de Togg'un "Ayder" Renginin Tanıtımı Memnuniyetle Karşılandı
3
Belçika'da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Araştırması
4
Köy Yollarında İleriye Dönük Hedefler
5
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 47 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Della Miles'tan Utanç Verici Gazze Açıklamaları
7
Maraş 18 Cevizi: 25 Ülkede Tercih Edilen Yerli Marka

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor