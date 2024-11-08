Della Valle'nin Protestosu: Gazze'de Soykırımı Canlı Yayında İzliyoruz

Avrupa Parlamentosu'nda Büyüyen Sesler

İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. Gazze'deki soykırım kurbanlarına yönelik bilgilerin bulunduğu bir internet sitesine yönlendiren QR kodunun yer aldığı bir tişört giymesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Halkın Görünen Yüzü: Soykırımın Canlı Yayını

Della Valle, yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki Gazze'de olanlar, 2024'te canlı yayında full HD izlediğimiz bir soykırım" ifadesini kullandı. AP'ye yeni katılan Della Valle, kürsüde, Filistinlilerin kayıplarına dair istatistiklerin yer aldığı bir QR koduyla sahneye çıkması sonrası diğer bir milletvekili tarafından kurallara aykırı davranış gerekçesiyle şikayette bulunuldu.

Filistin İçin Son Fırsat

Della Valle, konuşmasının ardından, "AP'ye Filistin hakkındaki fikrimizi göstermek için son şansımızdı" diyerek eyleminın önemine vurgu yaptı. Eylemin arkasında ekibinin fikrinin olduğunu belirten Della Valle, "Visualizingpalestine'ın yaptığı harika bir iş olduğunu gördük ve bunu kullanmak istedik" şeklinde konuştu.

İkili Standartlar ve Etkileri

Della Valle, AB'nin tutumunun çifte standart içerdiğinin altını çizerken, "Ne yazık ki Gazze'de olanların görüntülenmesi, AB'nin değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" dedi. Ayrıca, Ukrayna'daki durumu da değerlendiren Della Valle, Batı'nın desteği ile ortaya çıkan savaşın devam ettiğini ifade etti.

Pazarlık Yoluyla Barışa Giden Yol

Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan müzakerelere de atıfta bulunan Della Valle, "Belki de Avrupa, barışa ulaşmak için başka bir diplomatik yol başlatmayı denemeli" dedi. Della Valle, süregelen çatışmalar sonucunda oluşabilecek olumsuz durumlardan çekindiğini belirtti.

Çözüm Önerileri

Della Valle, İsrail'i durdurmak adına öncelikli adım olarak ortaklık anlaşmalarının, silah satışlarının durdurulması ve yaptırımların uygulanmasını önerdi. Bu eylemlerin, uluslararası alanda daha bağımsız bir yaklaşım için gerekli olduğunu savundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında katlettiği Filistinlilere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodlu tişörtle çıkan İtalyan AP Milletvekili Danilo Della Valle, yaptığı eylem, İsrail'in Gazze'de sürdüğü soykırım ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki yaklaşımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında katlettiği Filistinlilere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodlu tişörtle çıkan İtalyan AP Milletvekili Danilo Della Valle, yaptığı eylem, İsrail'in Gazze'de sürdüğü soykırım ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki yaklaşımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.