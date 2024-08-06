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Delta Hava Yolları, New York-Tel Aviv Uçuşlarını Askıya Aldı

Delta Hava Yolları, New York ile Tel Aviv arasındaki uçuşları bölgedeki çatışmalar nedeniyle durdurdu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:02
Delta Hava Yolları, New York-Tel Aviv Uçuşlarını Askıya Aldı

Delta Hava Yolları Uçuşlarını Durdurdu

Delta Hava Yolları, New York ile Tel Aviv arasındaki uçuşları 31 Ağustos tarihine kadar askıya aldığını duyurdu. Şirket, bu kararın arkasında yatan sebebin bölgede devam eden çatışmalar olduğunu belirtti.

Uçuşlar ve Bilet Satışı Durdu

Hava yolu şirketi, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Tel Aviv uçuşlarında değişiklikler olacağını vurguladı. Delta, bu nedenle yeni bilet satışlarını da durdurdu.

Diğer Hava Yolu Şirketlerinin Durumu

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik, yalnızca Delta'yı değil, toplamda 15 uluslararası hava yolu şirketini de etkiledi. Birçok şirket, Tel Aviv uçuşlarını ya süreli ya da süresiz olarak iptal etti.

İsrail'in Mahsur Kalan Vatandaşları

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, çok sayıda hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sonucu yaklaşık 150 bin İsrailli'nin yurt dışında mahsur kaldığını iddia etti.

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