Delta Hava Yolları, Yazılım Sorunundan 500 Milyon Dolarlık Kayıp Yaşadı

Delta Hava Yolları'nın Yazılım Sorunu

Delta Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, 19 Temmuz'dan itibaren birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorununa dair açıklamalarda bulundu. Bu sorun, CrowdStrike tarafından sağlanan siber güvenlik güncellemesi ile Microsoft işletim sistemi arasında yaşanan bir kopukluktan kaynaklandı.

Mali Etkiler ve Müşterilere Özür

Bastian, yaşanan aksaklıkların maliyetinin şirketlerine yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirtti. CNBC'ye verdiği bir röportajda, müşterilerden özür dileyen Bastian, "Bu süreçte en sert darbeyi aldık. Müşterilerimizden özür dileriz" dedi.

Tazminat Talepleri

Delta Hava Yolları CEO'su, yazılım sorunları nedeniyle yaşanan aksaklıklarla ilgili tazminat isteyeceklerini açıkladı: "Başka seçeneğimiz yok," diyerek şirketin yaşadığı mağduriyeti vurguladı.

Küresel Etkiler

Microsoft, bu yazılım sorunundan yaklaşık 8,5 milyon Windows cihazının etkilendiğini öngörüyor. Havacılık sektörü, bu sorunlardan en çok etkilenen alanlardan biri olurken, Delta Hava Yolları da global ölçekte yaşanan sorunlardan en fazla zarar gören firma olarak öne çıkıyor.