DEM Parti Başkanvekili Koçyiğit'ten Gözaltılara Tepki: 'Kayyumla Çözüm Olmaz!'

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, gözaltılar ve kayyum uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu, muhalefetle olumlu görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:37
DEM Parti Başkanvekili Koçyiğit'ten Gözaltılara Tepki: 'Kayyumla Çözüm Olmaz!'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Parlamento Muhabirleri Derneği'ne yaptığı ziyarette dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mersin’de, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın gözaltına alınmasının ardından kayyum uygulamalarına dair endişelerini dile getiren Koçyiğit, "Çözüme dair umudun gittikçe pekiştiği bir zaman diliminde kayyuma gidecek bir yolu açarsanız, hiçbir şey olamadan oradaki belediye eş başkanlarını gözaltına alırsanız, niyetin sarih olduğuna dair kuşkularımız derinleşir. Hem kayyum hem çözüm nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ziyaret eden Koçyiğit, halkın haber alma hakkının kutsal olduğunu belirtti. Gazetecilerin sorunlarını bildiğini vurgulayan Koçyiğit, Akdeniz Belediye Başkanı ve 5 belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına karşı tepkisini ortaya koyarak "Görevden almalara ilişkin herhangi bir yargı kararı yok," dedi.

Kendi partisiyle birlikte muhalefet partileriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de belirten Koçyiğit, iktidarın bu konudaki tutumunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti. "Bu dönem en fazla konuşmamız gereken dönem," diyerek, tüm partilere sürece yapıcı katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.

Son olarak, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ne zaman yapılacağına dair bir bilgileri olmadığını belirten Koçyiğit, bu konudaki belirsizlikleri sürdürdü.

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