DEM Parti'den 2025 Yılı Bütçesi Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 2025 Bütçesi Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada,

"1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, TBMM Genel Kurulunda konuşurken Isparta'da yaşanan helikopter kazasında şehit olanlar ile Artvin'de meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı ifade etti.

Bütçenin Sosyal Adaletsizliğine Dikkat Çekildi

Bakırhan, bütçenin yalnızca zenginleri temsil ettiğini savunarak, "Bütçe, yoksul, memur, işçi, kadın, emekçi ve dezavantajlı grupların bütçesi değildir. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor ve mevcut uygulamalar sorunları daha da derinleştiriyor," dedi.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin sınırları dışında yaşayan Kürtlerle ilişkilere de değinen Bakırhan, "Kürtlerle diyalog, Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayabilir. İnkâr ve dışlama siyaseti bir seçenek olamaz. Orta Doğu'da barışı sağlamak için bölgesel ittifaklar ve kültürel etkileşim şarttır," diye konuştu.

Barış İhtiyacına Vurgu

Konuşmasına devam eden Bakırhan, Türkiye'nin sorunlarının demokratik yollarla, diyalog ile çözülmesi yönündeki görüşlerini belirtirken, "Bu Meclis bir çözüm ile anılmalı," dedi.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yapıcı bir görev üstlenmesini istedi. "Kürt meselesi, Türkiye'nin tarihsel çözüm bekleyen en önemli meselesidir. Bu sorunu çözen iktidar, tarihe geçme fırsatı yakalayacak," ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç’tan Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, AK Parti'nin Türkiye'yi küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarladığını iddia etti. Oruç, Gazze’deki katliamın durdurulması için uluslararası bir çabanın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Oruç, "Bu bütçede, işçi, emekçi, yoksul, esnaf, çiftçi, kadın, çocuk ve engellilere yer verilmedi. Hardcore taleplerle hareket etmeliyiz; temel ihtiyaçların ücretsiz hizmet olarak sağlanması, vergi düzenlemeleri ve yoksul ailelere kira desteği gibi," ekledi.

Oruç, asgari ücretin şu an için 35 bin lira olduğuna dikkat çekerek, enflasyon karşısında bu rakamın güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

DEM Parti'nin önerilerinin sosyal adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda ilerlemeyi hedeflediği görülmektedir.