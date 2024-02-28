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DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" şeklindeki eleştirilerine DEM Parti’nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş’tan sert yanıt geldi. Beştaş, "Oraya gelecek olursak, bizim CHP'den alacağımız var, 2019 seçimleri ortada" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:28
DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt geldi

DEM Parti’nin yerel seçimlerde izlediği stratejiyi “Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar” diye eleştiren CHP Genel Başkanı Özel’e, DEM Parti’nin İBB Başkan adayı Beştaş’tan sert yanıt verildi. Beştaş, CHP’ye borçları olmadığını aksine alacaklarının olduğunu vurguladı.

Beştaş, 2019 seçimlerinde İmamoğlu’na destek verdiklerini hatırlatarak, kendilerinin borçlu değil alacaklı konumunda olduklarını ifade etti.

Beştaş, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, yanıtı veririz yani” diye konuştu.

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti’ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Beştaş, borçlu olmadıklarını aksine alacaklı olduklarını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİ NEYDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Meclis’te yaptığı basın açıklamasında, bu seçimle bir önceki seçim arasındaki değişimi anlatarak, HDP’nin geçen seçimde AK Parti’yi yenmek için her şeyi yaptığını, bu seçimde ise muhalefete karşı da gücünü ortaya koymak istediğini söylemişti.

Özel, DEM Parti’nin planının ve AK Parti ile 1 Nisan sonrası için gerçekleştirilen görüşmelerin, kayyum atama konusu başta olmak üzere, DEM Parti vekillerinin temsilcileri tarafından reddedilmediğini belirtti. Bu planın, CHP’ye yarar sağlamaktan çok gerekirse zarar verme üzerine olduğunu söyledi.

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