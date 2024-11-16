DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.540,89 0,77%

DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 20:02
DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret

DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi genel merkezinde gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından, Babacan ve Bakırhan ortak bir basın açıklaması yaptı.

Kayyum Atamaları ve Ortak Tavır

Görüşmede, kayyum atamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konulara yaklaşımını ele aldıklarını dile getiren Babacan, parti programlarında bu konuda net bir duruş sergilediklerini belirtti.

Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler arasında bir sürecin işlediğini ifade ederek, "Türkiye'nin kadim sorunları var. Bu kadim sorunların çözümüyle alakalı yüzde 5, yüzde 10 ihtimal dahi görsek, biz bu konuyla ilgileniriz. Çözümle ilgili niyetin, çözümle ilgili gayretin yanında ve arkasında oluruz" dedi.

Bakırhan'dan Çağrı

Ev sahipliği ve ilgilerinden dolayı Babacan’a teşekkür eden Bakırhan, "Başta bölgede denendi, şimdi de İstanbul'da CHP'nin kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediyesine kayyum atandı. Buna karşı muhalefetin bu tutumunu devam ettirmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu konuda idare mahkemesine başvuruda bulunduk. Umarım mahkeme tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu bilinciyle hareket eder, pozitif bir sonuç ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan DEVA Partisi Genel Başkanı...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan DEVA Partisi Genel Başkanı...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor
2
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var
3
Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı
4
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
5
DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret
6
Yunanistan Eski Başbakanı Antonis Samaras, Partisinden İhraç Edildi
7
Santiago Abascal, Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakının Yeni Başkanı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!