DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi genel merkezinde gerçekleştirilen bu ziyaretin ardından, Babacan ve Bakırhan ortak bir basın açıklaması yaptı.

Kayyum Atamaları ve Ortak Tavır

Görüşmede, kayyum atamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konulara yaklaşımını ele aldıklarını dile getiren Babacan, parti programlarında bu konuda net bir duruş sergilediklerini belirtti.

Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler arasında bir sürecin işlediğini ifade ederek, "Türkiye'nin kadim sorunları var. Bu kadim sorunların çözümüyle alakalı yüzde 5, yüzde 10 ihtimal dahi görsek, biz bu konuyla ilgileniriz. Çözümle ilgili niyetin, çözümle ilgili gayretin yanında ve arkasında oluruz" dedi.

Bakırhan'dan Çağrı

Ev sahipliği ve ilgilerinden dolayı Babacan’a teşekkür eden Bakırhan, "Başta bölgede denendi, şimdi de İstanbul'da CHP'nin kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediyesine kayyum atandı. Buna karşı muhalefetin bu tutumunu devam ettirmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu konuda idare mahkemesine başvuruda bulunduk. Umarım mahkeme tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu bilinciyle hareket eder, pozitif bir sonuç ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.