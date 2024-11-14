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DEM Parti'den Gelecek Partisi'ne Kayyum Yasası İçin Ziyaret

DEM Parti eş genel başkanları, Gelecek Partisi'ne kayyum yasasının kaldırılması ve siyasi diyalog çağrısı için ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:55
DEM Parti'den Gelecek Partisi'ne Kayyum Yasası İçin Ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Gelecek Partisi genel merkezindeki bu önemli buluşma sonrasında Davutoğlu ve Hatimoğulları ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hatimoğulları, kayyum meselesinin sadece DEM Parti’nin değil, tüm siyasi partilerin meselesi olduğuna dikkat çekerek, “Parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partilere çağrımızdır, gelin hep birlikte kayyum yasasının ortadan kaldırılması için parlamento çatısı altında mücadele verelim. Bununla ilgili bir kanun teklifinde bulunalım ve kayyum yasasını hep birlikte ortadan kaldıralım.” dedi.

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’den beri yaptığı açıklamaların önemli olduğunu vurguladı.

Ahmet Davutoğlu’nun Açıklamaları

Ahmet Davutoğlu, 1 Ekim’den bu yana farklı kutuplara sahip siyasi partiler arasında bir diyalog zemini oluşturmanın önemine dikkat çekerek, Bahçeli’nin bu konudaki açıklamalarını desteklediklerini ifade etti.

Davutoğlu, “Tam da Orta Doğu bölgesi yeni bir sömürgecilik dalgasıyla 1917’de kurulan Sykes-Picot düzenini dahi bozarak halkları birbirine düşman etmek isteyen bir sarmala sokulmak istenen bir dönemde, Türkiye’de akil bir sesin olmasına ihtiyaç var.” diyerek, Kürt sorununa ilişkin kaygıların dile getirilmesini önemli bulduğunu belirtti.

Demokrasiyi savunanların kamu düzenini akılcı bir şekilde koruması gerektiğine vurgu yapan Davutoğlu, “Terörün, şiddetin, mafyanın kamu düzenini bozmasına izin vermek demokrasinin önünü kapatmak demektir. Demokrasiyi savunanların aynı kararlılıkla kamu düzenine ve her türlü şiddet içeren yapılanmalara karşı durması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki her etnik unsurun sınır ötesindeki uzantılarının gönüldaş ve soydaş olduğuna da dikkat çeken Davutoğlu, “Suriye’deki Kürtleri koruyacak olan Amerikan’ın varlığı, küresel güçlerin himayesi değildir; Türkiye ile birlikte getirilecek ortak barıştır.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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