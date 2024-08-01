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DEM Parti'den Heniyye'ye Yönelik Suikasta Kınama Açıklaması

DEM Parti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı ve İsrail'i eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:12
DEM Parti'den Heniyye'ye Yönelik Suikasta Kınama Açıklaması

DEM Parti'den Kınama Açıklaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastı sert bir dille kınadı.

İşgal ve Soykırım Uygulamaları

Partinin resmi açıklamasında, Netanyahu hükümetinin Gazze üzerindeki işgali ve insan hakları ihlalleriyle birlikte son dönemde Orta Doğu'da yaşanan siyasi suikastların, bu saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Açıklamada, DEM Parti olarak, uluslararası hukuka aykırı ve savaş suçu kapsamına girebilecek bu tür suikastları kınadıklarını dile getirerek, "İsrail, bu ve benzeri saldırılarla bölgeyi daha kapsamlı bir savaşa ve derin bir kaosa sürüklemeyi amaçlıyor." şeklinde bir değerlendirme yapıldı.

Bölge ve İnsanlık İçin Tehdit

DEM Parti, bu eylemlerin Orta Doğu halklarına 21. yüzyılda yeni katliamlardan ve soykırımlardan başka bir şey sunmadığını belirtti ve Filistin halkının haklı taleplerinin bastırılamayacağını ifade etti.

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