DEM Parti'den İmralı Ziyareti Üzerine Açıklama

DEM Parti'den İmralı Ziyareti

DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında parti yetkilileri bir açıklama yaptı. Ziyaret sırasında Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca, Kürt sorununa kalıcı çözüm bulma adına yaptığı değerlendirmelerin hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.

Öcalan’ın, Orta Doğu ve Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri dikkate alınarak, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerileri sunduğu aktarıldı.

“Gereken Pozitif Adımı Atmaya Hazırım”

Açıklamada, Öcalan'ın düşünce ve yaklaşımına yönelik şu ifadeler yer aldı:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur. Bu husus, tüm halklar için kader belirleyici bir önem taşımaktadır. Sürecin başarılı olması için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması şarttır. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye'deki gelişmeler, dış müdahalelerle kangrenleştirilen bu sorunun artık ertelenemez olduğunu göstermektedir. Bu ciddiyetle doğru orantılı bir çalışmanın başarıya ulaşması için muhalefetin de önerilerini dikkate alması önemlidir."

Öcalan, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan tarafından desteklenen yeni paradigmaya katkı sunma kararlılığını ifade ederek, "Gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle bu yaklaşımımı paylaşacağım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve demokratik bir dönüşüm için çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir, Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir." dedi.