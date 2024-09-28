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DEM Parti'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki

DEM Parti, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınayarak barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:32
DEM Parti'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki

DEM Parti'den Sert Açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Başkanların Ortak Açıklaması

Partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hayatını kaybetmesini kınıyoruz" diyerek, uluslararası kamuoyuna seslendi.

Saldırıların Son Bulması Çağrısı

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan’da gerçekleştirdiği siber saldırıların ardından Hizbullah komuta kademesine yönelik son operasyonlar, bölgesel krizin daha da derinleşmesine yol açmaktadır" denildi.

Parti ayrıca, Lübnan'daki sivilleri hedef alan bu saldırıların durdurulması için ısrarla çağrıda bulundu. Hatimoğulları ve Bakırhan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ilgili uluslararası kuruluşların derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Barış İçin İş Birliği Çağrısı

DEM Parti, barışın sağlanabilmesi için tüm bölgesel güçlerin inisiyatif alarak, müzakere ve barışçıl yollar ile krizleri çözmeye çalışması gerektiğini belirtti. Parti, "İsrail ve Filistin halklarının barış içinde yaşamaları için sürdürülebilir bir çözüm bulunmalıdır" diyerek, bölgedeki çatışmaların sona ermesi gerektiğini ekledi.

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