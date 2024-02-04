DEM Parti'den, İstanbul belediye adayı açıklaması

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi DEM Parti'nin İstanbul kararı netleşti. Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendi adayını çıkaracağını duyurdu. Adayın kim olacağı ise 9 Şubat tarihine kadar açıklanacak. Kulislerde ise DEM Parti'nin İstanbul adayının HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olacağı konuşuluyor.

DEM Parti'den, İstanbul belediye adayı açıklaması
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CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti ile ilişkileri geliştirmek için ilk adımı attı. Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki parti arasında heyetler düzeyinde görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. Görüşmelerin ana gündem maddesi ise DEM Parti'nin İstanbul'da kendi adayını gösterip göstermeyeceği oldu.

DEM Parti, bugün yaptığı açıklamayla İstanbul'da aday göstereceğini duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Şubat'a kadar İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerdeki adaylarını belirleyeceklerini söyledi. Başak Demirtaş'ın da adaylık için değerlendirileceğini ifade eden Doğan, DEM Parti'nin İstanbul ve diğer illerde seçime katılacağını kesinleştirdi.

DEM Parti, CHP ile İstanbul'da Esenyurt, Mersin Akdeniz ve İstanbul Adalar belediyelerini paylaşmak istediği iddia ediliyordu. Ancak CHP, bunun kendi tabanına izah edilemeyeceğini savunarak bu taleplere sıcak bakmadığı öne sürülüyordu. Taraflar arasında bugüne dek bir anlaşma sağlanamadı.

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