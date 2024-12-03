DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız

DEM Parti'den Önemli Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "DEM Parti Kürt sorununun onurlu bir barış çerçevesinde, demokratik bir zeminde çözülmesinde taraftır, üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Engelli Hakları Üzerine Vurgu

Oruç, konuşmasına Dünya Engelliler Gününü anımsatarak başladı ve engelli vatandaşların eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye hayalini dile getirdi. Ayrımcılığın ve yoksulluğun olmadığı bir toplum için mücadele edeceklerini belirtti.

Dünya Üzerindeki Gelişmeler

Dünyadaki çatışmaların ve küresel hegemonya mücadelesinin arttığına dikkat çeken Oruç, "Soğuk savaş döneminden sonra en sıcak günlere tanıklık ediyoruz. Ortadoğu'da yaşanan kaos, tarihi kırılmaların bir sonucu" şeklinde konuştu.

Ortadoğu'daki Savaş ve Kaos

Oruç, ortadoğudaki sıcak çatışmaların giderek arttığını ve bu durumun Türkiye’ye olumsuz yansımaları olacağını söyledi. İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmanın ardından Suriye'deki çatışmaların yeniden başlamasını eleştirerek, "Bölgedeki düzensizlik, emperyalizmin savaşının bedelini, bölge halklarına ödettiriyor." dedi.

Türkiye'nin Ekonomik Durumu

Ortadoğu'daki çatışmaların Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirten Oruç, Türkiye'nin resesyona girdiğini ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale geldiğini söyledi.

Barış İçin Çağrıda Bulundu

Oruç, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü konusunda “Herkesin merak ettiği soru, var mı bir demokratik çözümünüz?” şeklinde sordu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tehdit dilini eleştirerek, diyalog sürecine çağrı yaptı.

Farklılıklara Saygı

Oruç, "DEM Parti, inkarın karşısındadır. Biz farklılıklarımızla bir arada yaşayabilen bir Türkiyelilik kimliğini savunuyoruz." diyerek partinin vizyonunu ortaya koydu.

Belediyelere Yönelik Eleştiriler

Toplantıda, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere de eleştirilerde bulunan Oruç, halkın yönetim hakkına vurgu yaptı.