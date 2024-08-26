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DEM Parti'den Tarım Arazilerine Yönelik Eleştiri

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:39
DEM Parti'den Tarım Arazilerine Yönelik Eleştiri

Koçyiğit'ten Tarım Arazileri Eleştirisi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi ile ilgili yönetmeliği eleştirdi. Koçyiğit, bu yönetmelikle birlikte büyük sermaye sahiplerine rant sağlandığını belirtti.

Toplumda Şiddet ve Cezasızlık Vurgusu

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Koçyiğit, toplumsal şiddet ve linç kültürünün artışına dikkat çekti. Kadınlara yönelik şiddetin özellikle cesaretlendirildiğini ifade eden Koçyiğit, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan bir olayda hamile bir kadının eşi tarafından dövülmesi, bu durumu açıkça gösteriyor. Bu cesareti iktidarın cezasızlık politikası veriyor," dedi.

Çiftçilerin Haklarına Dair Endişeler

Koçyiğit, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesiyle çiftçilerin topraklarının büyük sermaye şirketlerine devredilmesinin hedeflendiğini vurguladı. "Hükümetin, üretimi teşvik etmesi gerekirken, çiftçilerin topraklarına el koymak için adımlar attığını biliyoruz. Bu durum, endüstriyel tarımın önünü açan bir girişim olarak değerlendirilmektedir," şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığına Çağrı

Son olarak, Koçyiğit, Sağlık Bakanlığı'ndan M çiçeği virüsüne karşı gerekli önlemleri almasını ve bu tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

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