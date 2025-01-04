DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de Dayanışma Yemeği Düzenledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de Dayanışma Yemeğine Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mersin'de düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı. Etkinlik, kentin bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

İmralı Ziyareti ve Barış Süreci

Programda konuşan Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin kıymetli ve önemli olduğunu belirtti. Sürecin barışa ve çözüme dönüşmesi gerektiğini ifade eden Bakırhan, "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Niye; çünkü barış ciddiyet, samimiyet gerektiriyor. Barış ona inanmakla olur," şeklinde konuştu.

Önemli Mesajlar ve Destek Çağrısı

Bakırhan, sürecin barışa evrilmesi için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini aktararak, "Sizden de beklentimiz lütfen bu süreci önemseyin," dedi.

Programa, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve diğer partililer katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de bir düğün salonunda partisince düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Bakırhan, burada konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de bir düğün salonunda partisince düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Bakırhan, burada konuşma yaptı.