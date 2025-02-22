DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Tunceli Kongresinde Mesajlar Verdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tunceli’de partisinin düzenlediği 2. olağanüstü kongreye katıldı. Kongre, bir otelde DEM Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bayrağı devraldığımız arkadaşlarımızın emeğine emek katacak ve bu emekleri büyüteceğiz. Aramızda eski veya yeni ayrımı yok, biz bir bütünüz. Bu halkın emekçisiyiz, emektarıyız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, barışa olan ihtiyaç vurgusunu da yapan Bakırhan, "Barışa 85 milyonun ihtiyacı var. Barışı biz getireceğiz, birlikte getireceğiz. Bu süreçte emek veren ve bugüne kadar katkı sağlayan arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine beraber yürüyeceğiz," şeklinde konuştu.

Kongreye, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer de katıldı.