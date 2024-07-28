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DEM Parti Eş Genel Başkanı Batman'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Tülay Hatimoğulları, Batman'da Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı'na katıldı ve yerel gençlerle sorunları konuştu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 23:02
DEM Parti Eş Genel Başkanı Batman'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu

Hatimoğulları, Batman'da Önemli Buluşmalar Gerçekleştirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

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Hatimoğulları, daha önce Mardin ve Doğubayazıt’ta çiftçilerle gerçekleştirdikleri buluşmalara atıfta bulunarak, “Bugün de Batman'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldik.” dedi. Hatimoğulları, partilerinin kadın meclisi tarafından yürütülen çalışmalara da dikkat çekerek, "Kadınlarla bir araya gelerek sorunlarımızı değil, çözüm önerilerimizi konuşmaktayız." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı ile Görüşme ve Halay Eğlencesi

Programın ardından, Petrol İş Sendikası Şubesinden Batman Belediyesine kadar yürüyen Hatimoğulları, Belediye Başkanı Gülüstan Sönük’ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Kayyuma karşı halkın iradesini korumak amacıyla halkımız nöbetlerini sürdürüyor ve biz de bugün Batman'dayız." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, ayrıca düğün salonlarında yapılan terör örgütü propagandasına ilişkin soruşturmalara tepkisini dile getirdi. Açıklamanın ardından, belediye önünde Başkan Sönük ve partililerle birlikte Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekerek programı sonlandırdı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (fotoğrafta), Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (fotoğrafta), Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (fotoğrafta), Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (fotoğrafta), Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (fotoğrafta), Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (fotoğrafta), Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hatimoğulları, DEM Parti Batman İl Başkanlığınca Petrol İş Sendikası Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

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