DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Gazze İçin Sert Çağrı

BM, Arap Birliği ve İİT'ye müdahale çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Eş Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Hatimoğulları, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden işgalde 60 bini aşkın insanın katledildiğini belirterek, 'Filistin'i tamamen haritadan silmek için şimdi Gazze'de daha büyük ve ciddi bir operasyon başlamış durumda' değerlendirmesinde bulundu.

Hatimoğulları, buradan yapılan çağrının tekrarlanması gerektiğini vurgulayarak başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Arap Birliği, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatının konuyu ciddi biçimde ele alması ve İsrail'i mutlaka durdurması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de iç barışın tesis edilmesinin uluslararası tablo içinde hayati önem taşıdığını ifade eden Hatimoğulları, 'Biz burada barışı ve demokrasiyi tesis edeceksek, aynı şeyi 914 kilometrelik sınıra sahip olduğumuz Suriye ile de yapmak zorundayız' dedi ve güvenlik koridoru oluşturmanın ancak barışla mümkün olacağını kaydetti.

Hatimoğulları ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşum sürecini değerli bulduğunu, komisyonun tamamen kendi konularına odaklanması gerektiğini ifade etti.

