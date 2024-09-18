DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Narin Güran'ın Kabrine Ziyaret

Hatimoğulları'ndan Narin Güran'a Anma Ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı. Beraberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve partililerle birlikte Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret eden Hatimoğulları, burada dualar etti.

Adalet Talebi

Hatimoğulları, mezar başında yaptığı açıklamada, "Türkiye Narin’i konuşuyor. 19 gün boyunca ondan güzel haber bekledik ama maalesef acı bir haberle karşılaştık," diyerek toplumun çocuklara sağlıklı bir gelecek sunması gerektiğinin altını çizdi.

"Çocuklar bu toplumun geleceğidir," diyen Hatimoğulları, olayın aydınlatılması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Diyarbakır Barosu ile İstişare

Daha sonra Diyarbakır Barosu'nu ziyaret eden Hatimoğulları, Narin'in cinayetinin Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. "Baronun açıklamalarından bilgilendik. Diğer çocukların bu tür trajedilerle karşılaşmaması için kararlılıkla mücadele edeceğiz," ifadesini kullandı.

Baro Başkanı Nahit Eren de, cinayetle ilgili henüz faillerin tespit edilmediğini söyleyerek, "Her konuşulan bir iddiadır. Narin'in faillerinin açığa çıkması için adalet mücadelesine devam ediyoruz" dedi.