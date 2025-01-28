DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, İmralı Ziyaretine Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İmralı Adası'na yapılan ziyareti değerlendiren Oruç, "Bu konuda iktidar da artık güven artırıcı somut adımlar atmalıdır" diyerek güçlü bir çözüm iradesinin ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Oruç, ayrıca Kartalkaya bölgesindeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Yangının sorumluluğunu taşıyan yetkililerin, denetimleri yapmaması nedeniyle bu felaketin meydana geldiğini savunarak, "Otel sahibine verilen teşviklerin ardından yangın alarmı veya söndürme sisteminin kurulmadığını ve bu paraların rahatlıkla cebine indirildiğini" ifade etti.

Sorumlu Yetkililere İstifa Çağrısı

Oruç, yangında sorumluluğu bulunan tüm yetkililerin derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti ve "Bunlara alışmayacağız, bunlara susmayacağız ve yapılan bütün bu haksızlıklara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemiz, yaşam hakkımız içindir" dedi.

İmamoğlu Hakkındaki Soruşturmaya Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya da değinen Oruç, "Kimse karnından konuşmasın. Olası rakiplerini yargı yoluyla yarışın dışına itmeye çalışmak hukuksuzluktur, anti demokratiktir" şeklinde konuştu.

İmralı Görüşmelerinin Önemi

DEM Parti'nin İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği ikinci görüşmeye dikkat çeken Oruç, bu tarihin önemini vurguladı. Özellikle, "Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için iktidar tarafından toplumun tümünü kapsayan güven artırıcı adımlar acilen atılmalıdır. Barış, gergin fay hatları üzerinde inşa edilemez" ifadelerini kullandı.

Suriye Gelişmeleri Üzerine Düşünceler

Suriye'deki siyasal süreçle ilgili de görüşlerini paylaşan Oruç, bu konuda da katkı sağlanması gerektiğini belirtti.

Gelecek Açıklamalara İlişkin Bilgiler

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oruç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in açıklamalarıyla ilgili olarak, İmralı görüşmelerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. "Barış umudunun çok büyüdüğü bir dönemden geçiyoruz" diyen Oruç, kapsamlı değerlendirmenin net bir tarihinin henüz olmadığını ifade etti.

Bahçeli’nin Çağrısına Değerlendirme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "bölücü terör örgütünün koşulsuz silah bırakması" çağrısını önemli bulduklarını belirten Oruç, "Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkışın devlet aklı ile buluşması çok önemli" dedi.

Güven Artırıcı Adımlar Üzerine Açıklamalar

Oruç, iktidardan talep ettikleri güven artırıcı adımlarla ilgili olarak, "Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili somut adımlar atılması, Kürt sorununun barışçıl çözülmesi zeminini güçlendirecektir" şeklinde yanıt verdi.