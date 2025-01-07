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DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Barış ve Ekonomi Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, barış sürecinin önemini vurgulayarak, ekonomik sıkıntıları ve asgari ücretin yetersizliğini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:25
DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Barış ve Ekonomi Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Barış İçin Çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, barışın tesis edilmesi için üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Oruç, 2025 yılının adalet, eşitlik ve barış yılı olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ekonomik Sıkıntılara Dikkat Çekti

Oruç, Yeni yılın başında birçok ürüne yapılan zamları paylaşarak, oto yol, köprü ve motorlu taşıtlar vergisi gibi ücretlere %44 oranında bir artış yapıldığını aktardı. Harç, ceza ve vergi ödemelerinde yaklaşık %50, ev kiralarında ise %60 oranında artış yaşandığını belirtti. 2025 yılında ev kiralarının artış oranı %58,1 olacağını vurgulayan Oruç, '20 bin lira kira ödeyenler bu yıl yaklaşık 32 bin lira kira ödeyecek.' dedi.

Asgari Ücret ve Yetersizlikler

Oruç, her şeye zam yapılırken emekçinin yoksullukla başbaşa kaldığını savundu. 2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, açlık sınırının 21 bin, yoksulluk sınırının ise 69 bin lira olduğunu dile getirdi. Asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini belirten Oruç, yıl içinde enflasyon oranına göre dört kez artırılması gerektiğini savundu.

Memur Maaşları ve Kredi Kartı Borçları

Memur maaşlarına yapılan %11 zammı eleştiren Oruç, kiralara yapılan %60 zammın çalışanlar için büyük bir haksızlık oluşturduğunu vurguladı. 'İnsanlar kredi kartlarını ödeyemiyor, evine ekmek götüremiyor.' diyerek durumu çarpıcı bir şekilde özetledi.

Suriye'deki Gelişmelere Değinildi

Oruç, Suriye'deki gelişmelere de dikkat çekerek, demokratik bir ulusun inşasının gerekliliğini vurguladı. Sınır ötesindeki çatışmaların Türkiye’de barış sağlanmasına engel olduğunu ifade etti: 'Bütün bu gelişmeleri düşünmeye ve idrak etmeye ihtiyacımız var.'

Muhalefet Partilerine Özel Vurgu

Son olarak Oruç, muhalefet partilerinin tutumunu değerli bulduğunu ve bu tutumun barış için önemli katkı sağladığını belirterek, “Barışı birlikte inşa etmeliyiz.” çağrısında bulundu. Oruç, herkesin barış dilini kullanması gerektiğine dikkat çekti.

Bütün bu konuların yanı sıra, DEM Parti olarak barış sürecinin bir öznesi olarak görev aldıklarını belirten Oruç, 'Yeter ki barış olsun.' dedi.

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