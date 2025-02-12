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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Abdullah Zeydan'a Destek Ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:05
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Abdullah Zeydan'a Destek Ziyareti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hukuki sorunlarla mücadele eden Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a destek olmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hatimoğulları, beraberinde DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri, çeşitli belediye başkanları ve parti yöneticileri ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesine geldi. Burada, belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Hatimoğulları, Zeydan'a verilen cezanın acımasız bir karar olduğunu vurguladı.

Ceza Kararına Tepki

Hatimoğulları, Zeydan'a önceki gün verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına dikkat çekerek, "Verilen bu ceza bizlerin, halkın nazarında yok hükmündedir. Bilirkişinin raporu ortada olduğu halde, derhal beraat alması gerektiği halde ceza vermek başka bir şeyin yolunu döşemektir. Bunu dün de kabul etmedik. 31 Mart'ta da şimdi de hep beraber karşı çıkıyoruz," ifadelerini kullandı.

Yargıtay Süreci

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan daha önce aldığı 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesine geldi. Hatimoğulları...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesine geldi. Hatimoğulları, burada bir konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesine geldi. Hatimoğulları...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesine geldi. Hatimoğulları, burada bir konuşma yaptı.

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