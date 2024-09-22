DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde

Musa Anter Gazetecilik Ödülleri Töreni

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri törenine katıldı. Tören, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törenin Başlangıcı

Ödül töreni, Musa Anter ve görevleri sırasında hayatını kaybeden basın çalışanlarına saygı duruşunda bulunarak başladı. Ardından yapılan sinevizyon gösterisi, basın tarihindeki önemli olayları, kapatılan gazeteleri ve öldürülen gazetecileri anmaya vesile oldu.

Bakırhan’ın Açıklamaları

Törende bir konuşma yapan Bakırhan, özgür basın mücadelesinin bir asırdan fazla süredir devam ettiğini vurguladı. "Gazeteciler, hakikat yolculuğunda ağır bedeller ödüyorlar" diyerek, bu mücadelede Musa Anter'in çok değerli bir yeri olduğunu belirtti. Bakırhan, "Musa Anter, özgür basın için yol açan bir gazeteciydi. Onun kalemini devralan yüzlerce gazeteci var" ifadesinde bulundu.

Ödül Kategorileri

Konuşmaların ardından, "Türkçe Haber", "Video Haber", "Kürtçe Haber", "Haber Fotoğrafı", "Karikatür" ve "Kadın Haberciliği" alanlarında ödüller sahiplerini buldu.