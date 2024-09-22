DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.155.082,67 -0,12%

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde

Tuncer Bakırhan, Musa Anter Gazetecilik Ödülleri törenine katılarak özgür basın mücadelesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 21:42
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde

Musa Anter Gazetecilik Ödülleri Töreni

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri törenine katıldı. Tören, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törenin Başlangıcı

Ödül töreni, Musa Anter ve görevleri sırasında hayatını kaybeden basın çalışanlarına saygı duruşunda bulunarak başladı. Ardından yapılan sinevizyon gösterisi, basın tarihindeki önemli olayları, kapatılan gazeteleri ve öldürülen gazetecileri anmaya vesile oldu.

Bakırhan’ın Açıklamaları

Törende bir konuşma yapan Bakırhan, özgür basın mücadelesinin bir asırdan fazla süredir devam ettiğini vurguladı. "Gazeteciler, hakikat yolculuğunda ağır bedeller ödüyorlar" diyerek, bu mücadelede Musa Anter'in çok değerli bir yeri olduğunu belirtti. Bakırhan, "Musa Anter, özgür basın için yol açan bir gazeteciydi. Onun kalemini devralan yüzlerce gazeteci var" ifadesinde bulundu.

Ödül Kategorileri

Konuşmaların ardından, "Türkçe Haber", "Video Haber", "Kürtçe Haber", "Haber Fotoğrafı", "Karikatür" ve "Kadın Haberciliği" alanlarında ödüller sahiplerini buldu.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eşme'de Trajik Boğulma Olayı
2
Adıyaman'da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
3
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
4
Büyükçekmece'de Polis Memuru Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak'ın yargılanması başladı!
5
Irak Şii Milisleri İsrail Yerleşimine İHA Saldırısı Düzenledi
6
Ordu'da Polis Memuruna Saldırı: 3 Gözaltı
7
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları