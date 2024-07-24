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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Annesinin Cenazesi Defnedildi

Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan, Kars'ta toprağa verildi. Cenaze törenine birçok siyasi isim katıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:14
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Annesinin Cenazesi Defnedildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Annesi İpek Bakırhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

69 yaşındaki İpek Bakırhan, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görmekteydi ve dün hayatını kaybetti. Cenazesi, memleketi Kars'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve İlgili Katılımcılar

İpek Bakırhan için Paşaçayır Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından cenaze, Paşaçayır Mahallesi mezarlığına defnedildi. Tuncer Bakırhan, burada taziyeleri kabul ederek bu zor gününde sevenlerinin desteğini hissetti. Katılımcılar arasında:

  • TÜLAY HATİMOĞULLARI - DEM Parti Eş Genel Başkanı
  • GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT - DEM Parti Grup Başkanvekili
  • AYŞE SERRA BUCAK - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
  • FARUK DEMİR - Ardahan Belediye Başkanı

Ayrıca, çevre illerden belediye başkanları ve çeşitli siyasi parti ile STK temsilcileri de cenaze töreninde yer aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir (sağda) de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir (sağda) de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir (sağda) de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir (sağda) de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın (sağ 2) annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir (sağda) de katıldı.

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