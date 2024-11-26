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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: 'Savaş Riski Var, Demokrasi ile Korunmalıyız'

Tuncer Bakırhan, TBMM grup toplantısında savaş riskine dikkat çekti; demokrasi ve eşitlik vurgusunu ön plana çıkardı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:42
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: 'Savaş Riski Var, Demokrasi ile Korunmalıyız'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Önemli Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında, "Bölgemizde süren ciddi bir savaş riski var. Bu risklerden korunmanın yolunun güçlü şekilde demokrasiyi uygulamakla olacağını düşünüyoruz" dedi. Bakırhan, toplantıda bazı belediyelere yapılan kayyum atamalarını da sert bir dille eleştirdi.

Ana Dilde Eğitim ve Terör İfadesi

Bakırhan, Tunceli Belediyesi'ne yapılan kayyum atamasını hatırlatarak, "Ana dilde eğitimi istemek mi terör?" ifadesini kullandı. Kürt meselesinin bir terör meselesi olarak değerlendirilmesinin büyük bir gaflet olduğunu belirtti.

Dünya Genelinde Artan Gerilimler

Bakırhan, üçüncü dünya savaşının ayak seslerinin tüm ülkelerde duyulmakta olduğunu, bazı Avrupa ülkelerinin halklarına nükleer saldırılara karşı broşür dağıtmaya başladığını aktardı. Orta Doğu'daki güç savaşının derinleştiğini savunarak, "Yüzyılın başında bütün farklılıklar yok sayıldı. Tekçi, milliyetçi, mezhepçi anlayış kendisinden olmayanı ya katletti ya asimile etti" ifadelerini kullandı.

Çatı ve Eşitlik Vurgusu

Bölgedeki çatıdaki huzursuzlukların, Orta Doğu'daki fırtınalardan kaynaklandığını söyleyen Bakırhan, "Bu çatıyı hep birlikte onaracak mıyız?" sorusunu yöneltti. Demokrasiyi büyütme, halkın iradesini tanıma ve hak-hukuku sağlama vurgusu yaptı.

Kayyum atamaları ve barış süreci

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Bakırhan, "Önce kayyum atamaktan vazgeçin. Kürt meselesini çözmüş bir Türkiye, hem bu risklerden korunabilir hem de fırsatlardan faydalanabilir" dedi.

Öcalan ile Görüşme Talebi

Bakırhan, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuracaklarını belirtti. "Eğer samimi iseler, bu başvurunun önündeki engelleri kaldırmaları gerekir" diyen Bakırhan, barış sürecine katkı sunma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

İktidar ile Görüşme İhtimali

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Zaman ve zemin oluşursa, iktidar ile neden görüşmeyelim?" dedi. Ancak mevcut durumda bir görüşme talebinin olmadığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (solda), partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

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