DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Mardin İl Başkanı Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

DEM Parti'nin üst düzey isimleri yasal süreçle karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:11
DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Mardin İl Başkanı Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Yasal Süreç Başladı

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan atamalarla ilgili açıklamalar nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Açıklama Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un aynı tarihteki açıklamaları nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" şeklinde ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler
2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi
3
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu
4
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
5
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı
6
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı
7
İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Yıktı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak