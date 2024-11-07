DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Mardin İl Başkanı Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Yasal Süreç Başladı

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan atamalarla ilgili açıklamalar nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

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Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un aynı tarihteki açıklamaları nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" şeklinde ifade edildi.