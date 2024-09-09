DEM Parti Eş Genel Başkanından Narin Güran İçin Açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Narin Güran'a Veda

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da hayatını kaybetmesi üzerine derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Hatimoğulları, "Sevgili Narin’in hukuksal mücadelesini sürdüreceğiz ve onun gibi çocukların haklarını koruyacağız," diye konuştu.

Derecik’te Barış Çağrısı

Hakkari'deki ziyaretleri sırasında Derecik Gümrük Kapısı'na gelen Hatimoğulları, burada Narin'in katledilmesi ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ifade etti. "8 yaşındaki bir çocuk neden bu hayattan alındı? Bu sorunun cevabını arıyoruz," dedi.

Hatimoğulları, Narin’e duyduğu özlemi dile getirerek, "Bir gün bizleri affet, seni yaşatamadık. Nur içinde uyu," şeklinde bir mesaj verdi.

Ekmek ve Adalet İçin Mücadele

DEM Parti’nin "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında olduklarını belirten Hatimoğulları, açlık ve yoksullukla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, Dericik ve Hakkari halkıyla dayanışma mesajı vererek, sınır bölgelerindeki sorunlara dikkat çekti.

"Edirne neyse, Mersin de aynı olmalıdır," diyen Hatimoğulları, toplumun tüm kesimlerinin barış için bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi. "Halklar olarak barış türküsünü en güzel şekilde seslendiren bizleriz. Sınırların sıfır noktasından tüm bölge halklarına barış çağrımızı yineliyoruz," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı'nda, Diyarbakır'da ölü bulanan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı'nda, Diyarbakır'da ölü bulanan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı'nda, Diyarbakır'da ölü bulanan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuştu.