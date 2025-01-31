DEM Parti Eş Genel Başkanları 'Aleviler Barışı Konuşuyor' Paneline Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Barış İçin Bir Araya Geldi

DEM Parti eş genel başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Alevi sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Aleviler Barışı Konuşuyor" paneline katıldı. Panel, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlendi.

Barışın Önemi Vurgulandı

Ppanelde konuşan Oruç, Alevilerin barışı konuşmasını ve bu konunun Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun kaderinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle birlikte Kürt sorununun çözümüne dair umutların arttığını aktaran Oruç, "Türkiye'nin barışını konuşurken, bu durumun yan komşumuz Suriye ile de büyük bir bağının olduğunu biliyoruz" dedi.

Kürt Halkının Onuru Ön Planda

Oruç, Kürtlerin onurlu bir barış talep ettiğini belirterek, barışın sağlanabilmesi için Kürt halkının haklarının göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi. "Onurlu olmayan bir barışı Kürt halkı kabul etmez" diyerek, DEM Parti olarak barışın yalnızca bir söylemde kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Demokratik Barışın Zemini

DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmelere de değinen Oruç, "Muhalefetin olmadığı bir barış olmaz. Demokratik bir barış için farklı halkların ve inançların tanınması, bunun güvence altına alınması gerektiğini ifade etti" şeklinde konuştu.

Eşit Yurttaşlık Talebi

Panelde söz alan Tuncer Bakırhan, Alevilerin, Kürtlerin ve diğer etnik grupların ortak mücadelesinin önemine dikkat çekti. Bakırhan, "Eşit yurttaşlık yalnızca Kürtler için değil, tüm topluluklar için bir talep olmalıdır. Alevi canların bu sürece katılması tarihi bir önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bütün Toplum İçin Çözüm Süreci

Demokratikleşme sürecinin bir diyalog zemininde ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Çözüme gideceksek, herkesin hakkını alacağı bir süreçte Alevi de Kürt de eşit haklara sahip olacaktır. Bu nedenle eşit yurttaşlık hakkına sahip çıkan bir DEM Parti fikri, çözüm süreçlerinin olmazsa olmazıdır" dedi.

Panel, Oruç ve Bakırhan'ın konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

DEM Parti Eş Genel başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç (solda) ve Tuncer Bakırhan (sağda), bazı Alevi sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Aleviler Barışı Konuşuyor" paneline katıldı.

DEM Parti Eş Genel başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç (solda) ve Tuncer Bakırhan (sağda), bazı Alevi sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Aleviler Barışı Konuşuyor" paneline katıldı.