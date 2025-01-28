DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,51%
ALTIN
3.155,12 -0,15%
BITCOIN
3.680.789,2 -1,23%

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır Kent Platformu ile Görüştü

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:24
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır Kent Platformu ile Görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır Kent Platformu ile Görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, DEM Parti TBMM Grubu'nda yapıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, önceki gün DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile de görüşme yaptıklarını, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceklerini bildirdi. Güleç, "Terörsüz Türkiye" söylemi kapsamında siyasi partilerin çözüm için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu söylemlerin bir "çözüm süreci" ve "barış süreci"ne dönüşmesi için aktif çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Umarım Türkiye toplumsal barışa kavuşur. 100 yıllık bir sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesini umuyorum," dedi.

Bakırhan, atılan adımların önemine dikkat çekerek, "Umarım önümüzdeki günlerde samimiyet konusundaki kuşkular ortadan kaldırılarak bu süreç, toplumun beklentileri doğrultusunda ilerler," şeklinde konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, geçtiğimiz dönemde önemli bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Uluslararası dengeler ve Türkiye'deki iç dengeler, bizi bir çözüme ve onurlu bir barışa yönlendiriyor. Ümit ediyoruz ki herkes bu durumu böyle değerlendirir," ifadelerini kullandı.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimlerini Yaptı
2
Aksaray'da Yöresel Şiveyle Maç Anlatan Spiker Beğeni Topluyor
3
İzmir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
ABD'de Bir Günde 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı
5
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!