DEM Parti Eş Genel Başkanları, Diyarbakır Kent Platformu ile Görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, DEM Parti TBMM Grubu'nda yapıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, önceki gün DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile de görüşme yaptıklarını, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceklerini bildirdi. Güleç, "Terörsüz Türkiye" söylemi kapsamında siyasi partilerin çözüm için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu söylemlerin bir "çözüm süreci" ve "barış süreci"ne dönüşmesi için aktif çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Umarım Türkiye toplumsal barışa kavuşur. 100 yıllık bir sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesini umuyorum," dedi.

Bakırhan, atılan adımların önemine dikkat çekerek, "Umarım önümüzdeki günlerde samimiyet konusundaki kuşkular ortadan kaldırılarak bu süreç, toplumun beklentileri doğrultusunda ilerler," şeklinde konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, geçtiğimiz dönemde önemli bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Uluslararası dengeler ve Türkiye'deki iç dengeler, bizi bir çözüme ve onurlu bir barışa yönlendiriyor. Ümit ediyoruz ki herkes bu durumu böyle değerlendirir," ifadelerini kullandı.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.