DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'ten Kritik Değerlendirmeler

Koçyiğit, Enflasyon Hedefini Eleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon hedefini güncellemesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, "Asgari ücretliye hedef enflasyon üzerinden zam yapıldı. Bugün bunu revize ettiniz ve yüzde 24'e çıkardınız. İşçinin ve emeklinin maaşını da revize edecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Deprem Üzerine Gözlemler

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlattı ve depremde hayatını kaybedenleri saygıyla andı. 2023, 2024 ve 2025 yılları bütçelerinde depreme özel pay ayrıldığını belirtti ve deprem bölgesinde hala konteynerlerde yaşayanların bulunduğunu ifade etti.

Dış Ticaret Açığı Uyarısı

Ocak ayında ihracatın yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 10,2 artışla 28,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Koçyiğit, dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 7,7 milyar dolar olduğunu vurguladı. "Hakikat bu," dedi.

Barış İçin Özgürlük Mitingleri

Koçyiğit, "Barış için özgürlük" mitingleri düzenlediklerini söyleyerek, binlerce insanın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hazırladığı çağrıyı beklediğini belirtti. "Böyle bir tarihi süreci konuşacaksak Meclis burada rolünü oynamalı ve elini taşın altına koymalıdır," dedi.

Sahte İçkilerle İlgili Tehditler

Ankara ve İstanbul'da sahte içki nedeniyle 103 insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Koçyiğit, "Mesele şuna indirgenmiş durumda: 'İçki içiyorlarsa hak etmişlerdir'. Buraya kadar indirgenmiş bir kamuoyu algısıyla meselenin üstü örtbas ediliyor," şeklinde konuştu.