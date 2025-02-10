DOLAR
36 0%
EURO
37,19 0,08%
ALTIN
3.359,54 -1,59%
BITCOIN
3.520.813,32 -1,62%

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'ten Kritik Değerlendirmeler

Koçyiğit, asgari ücret ve enflasyon hedefleri üzerinden gündemi değerlendirdi, depremlerin ardından yaşanan sorunları vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:16
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'ten Kritik Değerlendirmeler

Koçyiğit, Enflasyon Hedefini Eleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon hedefini güncellemesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, "Asgari ücretliye hedef enflasyon üzerinden zam yapıldı. Bugün bunu revize ettiniz ve yüzde 24'e çıkardınız. İşçinin ve emeklinin maaşını da revize edecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Deprem Üzerine Gözlemler

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlattı ve depremde hayatını kaybedenleri saygıyla andı. 2023, 2024 ve 2025 yılları bütçelerinde depreme özel pay ayrıldığını belirtti ve deprem bölgesinde hala konteynerlerde yaşayanların bulunduğunu ifade etti.

Dış Ticaret Açığı Uyarısı

Ocak ayında ihracatın yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 10,2 artışla 28,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Koçyiğit, dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 7,7 milyar dolar olduğunu vurguladı. "Hakikat bu," dedi.

Barış İçin Özgürlük Mitingleri

Koçyiğit, "Barış için özgürlük" mitingleri düzenlediklerini söyleyerek, binlerce insanın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hazırladığı çağrıyı beklediğini belirtti. "Böyle bir tarihi süreci konuşacaksak Meclis burada rolünü oynamalı ve elini taşın altına koymalıdır," dedi.

Sahte İçkilerle İlgili Tehditler

Ankara ve İstanbul'da sahte içki nedeniyle 103 insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Koçyiğit, "Mesele şuna indirgenmiş durumda: 'İçki içiyorlarsa hak etmişlerdir'. Buraya kadar indirgenmiş bir kamuoyu algısıyla meselenin üstü örtbas ediliyor," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris ve Fethiye'de Denizde Çekilme: 5 Metreye Varan Değişim
2
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
3
MHP'li Özdemir'den Yangın Denetimi İçin Kanun Teklifi
4
Santorini'de Sismik Araştırmalar: Uzmanlar ve Ordu Mensupları İnceleme Yapıyor
5
Özbekistan'da 612 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
6
Van'da Hediyelik Ürünler Tanıtım Sergisi Açıldı
7
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan DiCarlo'ya Açıklama: Adil Anlaşmalar Şart

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!