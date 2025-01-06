DEM Parti Heyeti, Ahmet Davutoğlu ile Görüştü

DEM Parti ve Gelecek Partisi'nden Önemli Görüşme

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı. Görüşme, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ün yer aldığı bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Görüşmenin Detayları

Gelecek Partisi genel merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, Davutoğlu heyeti kapıda karşıladı. Önder’in elinde bulunan dosya dikkat çekerken, basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantıda Davutoğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat, milletvekilleri Mustafa Bilici, Kani Torun ve Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç da eşlik etti.

Önder’den Açıklamalar

Görüşme sonrası 'basın' mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında, Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Geçmiş tecrübeleri paylaştık ve yeni durumu aktardık. Tavsiye, öneri ve uyarılarını rica ettik; detaylı bir şekilde bilgilendirildik." dedi.

Davutoğlu'nun Değerlendirmeleri

Davutoğlu, heyetin sürece dair bilgiler aktardığını belirterek, görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığını ifade etti. Önemli bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Davutoğlu, "Benim tavsiyem, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları ile başlayan dönemi, soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlardan uzak, kamu düzenine saygı göstererek ve tarih bilgimizden hareketle geleceğimizi inşa etmektir," şeklinde konuştu.

Davutoğlu ayrıca, "İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler" diyerek görüşmenin olumlu geçtiğini vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu DEM Parti heyetiyle görüştü. Gelecek Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (sağda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (solda) ile DEM Partili Ahmet Türk (ortada) katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu DEM Parti heyetiyle görüştü. Gelecek Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (sağda) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (solda) ile DEM Partili Ahmet Türk (ortada) katıldı.