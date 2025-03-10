DEM Parti Heyeti, DEVA Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları, DEVA Partisi'ni ziyaret ederek, barış süreci ve toplum çağrısı üzerine görüşmelere imza attı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:49
DEM Parti Heyeti, DEVA Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyaret, DEVA Partisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında başlattığı süreçten bugüne kadar yaşanan gelişmeleri detaylandırdı. Babacan, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmanın son derece önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Evet, zordur. Kimse bu çözümü size altın tepside sunmaz. İlmek ilmek örmek gerektiren bir süreçtir. Ama biz DEVA Partisi olarak 'küçük bir ihtimal olsa, biz o bir ihtimali bile destekleriz.' diyerek bu noktada duruyoruz. Barış önemli ama barış için öncelikle bir yol haritası lazım. Bu yol haritasını henüz görebilmiş değiliz."

Babacan, Suriye'deki durumun hassasiyetine dikkat çekerek, "Son 3-4 gündür Lazkiye ve çevresinde yaşananlar bizi son derece kaygılandırdı ve çok üzdü. Şu andaki Şam yönetiminin Suriye genelinde kontrolü sağlamasıyla ilgili uluslararası toplumun yardımcı olması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise ziyaretlerinin amacının, Türkiye'de 85 milyonu ilgilendiren demokratik bir zeminde eşitçe ve kardeşçe bir yaşam çağrısını siyasi partilerle paylaşmak olduğunu belirtti. Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına da değinerek, "Bu çağrı kime yapılmışsa, gereklerini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Çağrı, çağrı olmaktan çıkmalı, artık somut adımlara, somut bir üretime dönmelidir. Bu çağrının toplum tarafından sahiplenilmesi gerekiyor," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sol 4) ve Tuncer Bakırhan (sol 3), DEVA Partisi...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sol 4) ve Tuncer Bakırhan (sol 3), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (sağ 3) ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sol 4) ve Tuncer Bakırhan (sol 3), DEVA Partisi...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sol 4) ve Tuncer Bakırhan (sol 3), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (sağ 3) ziyaret etti.

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