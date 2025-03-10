DEM Parti Heyeti, EMEP'i Ziyaret Etti

DEM Parti heyeti, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:23
DEM Parti Heyeti, EMEP'i Ziyaret Etti

DEM Parti Heyeti EMEP'i Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

Meclis'te gerçekleştirilen buluşmada, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ile DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç yer alırken, EMEP cephesinde Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, DEM Parti heyetiyle görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Aslan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını hatırlatarak, "Yapılan çağrının askıda durması, sürecin başka nedenlerle başka sonuçlar doğurması hem Türkiye halkı hem Orta Doğu halkları hem Türkiye'nin demokrasi güçleri açısından kabul edilir değildir. Bu sürecin barışçıl, eşit koşullarda, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi, bu çözümün nihayete erdirilmesi bizim için esastır," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da, EMEP heyetiyle gerçekleştirdikleri görüşmenin verimli ve önemli olduğunu dile getirdi. Öcalan'ın çağrısının Türkiye'deki 85 milyon için önemli olduğuna dikkat çeken Bakırhan, "Çatışmasız, şiddetsiz, insanların yaşamını yitirmediği, demokratik bir Türkiye mücadelesi, aslında bu çağrıyla birlikte başlamıştır. Bu çağrının yerine ulaşması, karşılığını bulması için de hiçbir dönem olmadığı kadar daha güçlü bir işbirliğine, güç birliğine, birlikte mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Açıklamalar ve Basın Toplantısı

Bakırhan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısının, PKK ile uzantılı terör örgütlerini de kapsadığı yönündeki ifadeleri hatırlatılınca, Bakırhan, "Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. Biz, SDG'nin temsilcileri değiliz. Biz, okuduğumuzu, anladığımızı söylüyoruz. Bunu, muhataplarına sormak daha doğrudur," şeklinde yanıt verdi.

Bakırhan, İYİ Parti'den randevu talebinde bulunup bulunmadıklarına dair soruya ise, "Biz, siyasi partilere randevu taleplerimizi peyderpey bildiriyoruz. Görüşmeler devam ettikten sonra değerlendireceğiz," yanıtını verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Emek...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Emek...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

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