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DEM Parti Heyetinden Davutoğlu'na Ziyaret

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret ederek terörsüz Türkiye hedefi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 14:55
DEM Parti Heyetinden Davutoğlu'na Ziyaret

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaret, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için herkesin gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.

İmralı'ya giden DEM Parti heyetinin çabalarını takdirle takip ettiğini belirten Davutoğlu, "Herkesin özenle davranması, çok dikkatle yürütülmesi gereken bir süreçteyiz. Psikolojik faktörler bu süreçlerde çok etkili olur. Empati yaparak, toplumun kaygılarını giderecek dikkatli bir dil kullanarak, adım adım yürütülmesi gereken bir süreçteyiz. Umuyoruz ki, bu sürecin başarıya ulaşmasını hep beraber kısa zamanda görürüz," dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde sürecin içinde yer aldığı için bu ziyareti anlamlı bulduklarını ifade etti. Buldan, Meclis'te bir komisyon kurulması beklentisi içinde olduklarını belirterek, "Bu komisyonda sadece iki ya da üç partinin değil, tüm muhalefet partilerinin destek vermesinin sürece büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Görüş alışverişlerimiz ve istişarelerimiz sürekli devam edecek," şeklinde konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da sürecin sağlıklı işlemesi için geniş bir toplumsal desteğin şart olduğunu vurguladı ve "Toplumsal destek arttıkça hedefe ulaşma imkânımız da büyüyecek. Aksi takdirde bu süreç sağlıklı ilerlemeyecektir. Bu istişareler, tüm toplum kesimlerinin ve siyasi aktörlerin bu süreçte katkı sağlamalarına yönelik önemli bir fırsat," değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Davutoğlu'na, "Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşüp görüşmeyeceği" sorulduğunda, "İmralı heyeti son derece önemli bir vazife ifa ediyor. Karşılıklı görüşlerin teati edilmesi bağlamında işleyen bir süreç var. Kendilerine müteşekkiriz," yanıtını verdi.

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. DEM Parti...

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (ortada), DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar (sağda) ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol (solda) yer aldı.

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. DEM Parti...

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (ortada), DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar (sağda) ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol (solda) yer aldı.

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