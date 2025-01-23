DEM Parti Heyetinden İmralı Ziyareti Açıklaması

DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin ardından parti tarafından önemli açıklamalarda bulunuldu.

İmralı'da Kritik Görüşme

Açıklamada, Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Süreç Hakkında Bilgilendirme

DEM Parti heyeti, yürütülen görüşmelerle ilgili gerekli bilgilendirmeleri kamuoyu ile paylaştı. Açıklamanın devamında, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır" denildi.

Heyet, çalışmalarını sürdürmeye ve gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade ederken, bu sürecin herkes için özgür bir yaşam alanı yaratacağına vurgu yaptı. "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.