DEM Parti Koçyiğit, Halkın Sorunlarına Dikkat Çekmeye Devam Edecek

DEM Parti'den Sorunların Dile Getirilmesi Vurgusu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, siyasi arenada halkın yaşadığı sorunların cesurca gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın halkın gereksinimlerini gözetmeyen yasama faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

İktidarın Uygulamaları Eleştirildi

Koçyiğit, Meclis'in anayasal çerçevede işlevini yerine getiremediğini ve iktidarın inisiyatifiyle halkın gündeminin yerine kendi gündeminin dayatıldığını savundu. Ayrıca, emeklilere ve asgari ücrete yönelik sundukları yasaların göz ardı edildiğini belirtti.

Halkın Sorunları İçin Mücadele Sürecek

“Bu ülkede halkın sorunlarını, Meclis'in kürsüsünde ifade etmekten geri durmayacağız. AKP ve MHP'nin baskısından Meclis'i asla teslim etmeyeceğiz. En etkili muhalefeti yapmaya devam edeceğiz.” diyen Koçyiğit, ekonomik sorunların da iyice derinleştiğine dikkat çekti.

Emekçi ve Emeklilere Dikkat Çekildi

Koçyiğit, sunulan yeni kanun teklifi ile en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını önerdiklerini belirtirken, asgari ücretin de en az 32 bin lira yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İstikrarsızlık Eleştirileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yönelik açıklamalarını eleştiren Koçyiğit, “22 yıldır sadece sermaye yanındasınız. Asgari ücretliye uygun bir zam vermiyorsunuz. Yandaşlara gelince ise her fırsatta bonkör oluyorsunuz.” dedi.