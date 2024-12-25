DEM Parti'li Gergerlioğlu, 2025 Asgari Ücreti Eleştirdi

Gergerlioğlu'ndan Sert Eleştiri

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirdi. Meclis'te yaptığı basın toplantısında, net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini anımsatan Gergerlioğlu, bu tutarın ev kirasına dahi yetmeyeceğini ifade etti.

Asgari Ücretin Yetersizliği

Gergerlioğlu, yeni asgari ücretin asgari ücretlileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Şu anda acilen daha iyi bir düzenleme yapılması gerekiyor," dedi.

Kaza ve İş Güvenliği Üzerine Değerlendirme

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamaya da değinen Gergerlioğlu, "Bu fabrikada denetimler ne denli ciddi yapılmıştır?" şeklinde bir soru yöneltti. Ayrıca, kamuda ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getiren yasal düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.

Gergerlioğlu, Avrupa Birliği kriterlerinin uygulanması gerektiğini her zaman dile getirdiğini ifade ederek, "Kim getirirse getirsin, bunu destekledik. Ama şu ana kadar bunun yapılmaması, bu tip kazalara yol açtı," diye konuştu.

Milletvekillerinin Soruları Cevapsız Kaldı

DEM Parti'li milletvekilleri tarafından yöneltilen yazılı soru önergelerine bakanların mevzuata ilişkin cevaplar verdiğini belirten Gergerlioğlu, sorularının yeterli cevaplarını alamadığını da sözlerine ekledi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.