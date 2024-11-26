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DEM Parti'li Önder ve Türk'ten Bahçeli'nin Açıklamalarına Yanıt

DEM Parti'li Önder ve Türk, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin barış açıklamalarını yerinde değerlendirdi. Barış için uzatılan her elin önemine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:54
DEM Parti'li Önder ve Türk'ten Bahçeli'nin Açıklamalarına Yanıt

DEM Parti'li Önder ve Türk, Bahçeli'nin Açıklamalarını Değerlendirdi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti'li Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarını ele aldı. Önder ve Türk, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ahmet Türk: Barışa Katkı Sunacak Herkesi Destekleriz

Bahçeli'nin “İmralı ile DEM arasında derhal bir temas kurulmalı” sözlerine yanıt veren Türk, barışın kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Türk, “Bu barışın gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların özgür, eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini”

Kürt Kimliği ve Barış Süreci

Açıklamalarında Türk, barışın önündeki engelleri temizlemenin önemine dikkat çekti. “Kürt halkının varlığını, kimliğini, kültürünü inkar etmeden, onun bir hak olduğunu içselleştirmişseniz bu meseleyi çözersiniz”

Önder: Herkese Fikirlerimizi Belirtiriz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, hükümetten henüz bir görüşme talebi almadıklarını aktardı. Önder, “Barış için uzatılan her eli şüphesiz, şeksiz karşılarız, her davete icabet ederiz”

Önder, durumu ciddiyetle ele almak gerektiğini belirterek, “Anadolu'da 'ölü helvası senin evinde kaynamıyorsa tadı lezzetli gelir' diye bir söz var”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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