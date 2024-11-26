DEM Parti'li Önder ve Türk'ten Bahçeli'nin Açıklamalarına Yanıt

DEM Parti'li Önder ve Türk, Bahçeli'nin Açıklamalarını Değerlendirdi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti'li Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarını ele aldı. Önder ve Türk, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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