DEM Parti'li Şenyaşar'dan 'sağlık sistemi alarm veriyor' çıkışı

Şanlıurfa'da salgın sebebiyle hastanelerin dolup taştığını belirten DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, bu soruna bir an önce çözüm getirilmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti'li Şenyaşar'dan 'sağlık sistemi alarm veriyor' çıkışı
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Salgın hastalıklar dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yoğun olarak yaşanıyor. Dem Parti'li Şenyaşar da Şanlıurfa'da hastalıkların yoğunluğunun arttığını ve hizmetlerin yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Şanlıurfa'da salgın sebebiyle hastanelerin yoğunluk yaşadığını söyleyen Şenyaşar, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Şenyaşar, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100 dolu olduğunu; acil servislere de her gün 5 bin kişinin başvurduğunu ifade etti.

Hastanelerde yoğunluğun artması ile birlikte sağlık hizmetlerinde aksamalar olduğunu iddia eden Şenyaşar, bu duruma yönelik çalışmalar yürütülmesi için çağrıda bulunuyor. 

Şenyaşar, sağlık çalışanlarının çok zor koşullarda çalıştıklarını belirtti ve "İnsanlar hastanelerde tedavi olmak için sıra beklerken oturacak yer bulamadıkları için yerlerde oturuyor. Salgın hastalık nedeniyle hastaneye başvuran insanlar, bu kalabalık içerisinde nasıl tedavi olacak, nasıl iyileşecekler? Şanlıurfa'da sağlık sistemi alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı bir an önce buna çözüm bulmalı." dedi. Şenyaşar, bazı ilçelerdeki yolların da bakımsızlıktan dolayı vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

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