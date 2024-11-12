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DEM Parti Lideri Bakırhan: Asgari Ücret En Az 35 Bin Lira Olmalı

Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:36
DEM Parti Lideri Bakırhan: Asgari Ücret En Az 35 Bin Lira Olmalı

Bakırhan, Asgari Ücret İçin Acil Adım Atılmasını Talep Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini ve bunun yılda 2 kez güncellenerek artırılması gerektiğini belirtti.

Kayyum Atamaları ve Belediyelerdeki Sorunlar

Bakırhan, toplantısında ayrıca bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere de değinerek, kayyum atanan kentlere yaptığı ziyaretlerde karşılaştığı durumu aktardı. "Garip tablolarla karşılaştık. Belediyelerin önüne bariyerler konmuştu. Bu gaspa karşı da halklarımız sokaktaydı" dedi.

Demokratik Süreç ve Aday Belirleme

DEM Parti'nin belediye başkanı adaylarının Kandil'de belirlendiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Bakırhan, özgür ve demokratik bir seçim süreci yürüttüklerini vurguladı. "100 bin delege ile, 3 bin aday adayının yarıştığı ön seçimler gerçekleştirdik. Bunu artık vatandaşın vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Kararları ve Umut Dolu Beklentiler

Bakırhan, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmelere yönelik yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunduklarını açıkladı. İdare mahkemesinin tarihi ve siyasi sorumluluk taşıdığını belirtirken, antidemokratik uygulamalara karşı duracaklarını vurguladı.

Ekonomi Yönetimi ve Asgari Ücret Talebi

Bakırhan, Merkez Bankası'nın açıklamalarına eleştirilerde bulunarak, "Sizin tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir" dedi.

ABD Seçimleri ve Ortadoğu Üzerine Düşünceler

ABD başkanlık seçimlerini değerlendiren Bakırhan, yeni yönetimin Orta Doğu'daki çatışmaları diyalogla çözmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli'ye Yanıt ve Geleceğe Dair İfadeler

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine atıfta bulunarak, geleceği kurmak için geçmişi inkâr etmenin mümkün olmadığını söyledi. "Hakikatlerle yüzleşmeden gelecek kurulamaz. Kimseyi tehdit etmedik, tehditlere boyun eğmeyeceğiz" diye ekledi.

Tartışmalara Açıklık Getirdi

Bir gazetecinin Bahçeli ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna Bakırhan, koşullar uygunsa MHP dahil tüm partilerle görüşmek istediklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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